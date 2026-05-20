Правительство усложнит использование мошенниками одноразовых sim-карт
Кабмин России внес во второй пакет антифрод-законодательства новую меру, позволяющую пресечь использование мошенниками одноразовых сим-карт, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Григоренко.
По его словам, договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. По этой причине злоумышленник не сможет быстро «избавиться» от sim-карты, которую он использовал во вред. Для обычных абонентов никаких обременений не будет.
Ранее телекоммуникационные компании России отвергли идею возложения финансовой ответственности за пропущенные мошеннические звонки на операторов наряду с банками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: ЕС планирует компенсировать дефицит удобрений коровьим навозом
- Вэнс: Обсуждается вопрос о возможной передаче РФ находящегося в Иране урана
- Правительство усложнит использование мошенниками одноразовых sim-карт
- Зеленский заявил, что утвердил планы дальнобойных ударов на июнь
- С митинга Пашиняна увели пенсионера, внук которого сгорел в казарме
- «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии впервые с 2004 года
- Трамп опроверг информацию о словах Си Цзиньпина про Путина и Украину
- Небензя: Пакет помощи Украине от ЕС на 90 млрд евро будет разворован
- Владелец MV Hondius продолжает продавать туры по «хантавирусному» круизу
- Рейтинг одобрения американцами Трампа упал до 35 процентов