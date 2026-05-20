Правительство усложнит использование мошенниками одноразовых sim-карт

Кабмин России внес во второй пакет антифрод-законодательства новую меру, позволяющую пресечь использование мошенниками одноразовых сим-карт, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Григоренко.

По его словам, договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. По этой причине злоумышленник не сможет быстро «избавиться» от sim-карты, которую он использовал во вред. Для обычных абонентов никаких обременений не будет.

Ранее телекоммуникационные компании России отвергли идею возложения финансовой ответственности за пропущенные мошеннические звонки на операторов наряду с банками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

