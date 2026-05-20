«Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии впервые с 2004 года
Лондонский футбольный клуб «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии по футболу.
Это произошло впервые за 22 года благодаря тому, что «Манчестер Сити» не смог обыграть «Борнмут» (1:1). Таким образом, за тур до окончания чемпионата «Арсенал» стал недосягаем для преследователей.
«Арсенал» выиграл чемпионство 14-й раз в истории. До этого «Арсенал» три года подряд занимал второе место. Команда также вышла в финал Лиги чемпионов и 30 мая поспорит за титул с французским «Пари Сен-Жермен».
Ранее «Газпром-медиа холдинг» приобрёл права на показ чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
