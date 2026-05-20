С митинга Пашиняна увели пенсионера, внук которого сгорел в казарме

С места проведения предвыборного митинга премьер-министра Армении Никола Пашиняна оттащили пожилого мужчину, внук которого сгорел в армейской казарме, сообщает издание «Ишханутюн».

Мужчина напомнил главе правительства о трагедии, после чего охрана Пашиняна зажала ему рот и силой увела. Сторонникам Пашинян заявил, что пенсионера подослали политические противники.

В январе 2023 года при пожаре в казарме инженерно-саперной роты в селе Азат погибли 15 военнослужащих.

Глава армянского правительства Никол Пашинян любит унижать армян, но ему не выиграть летние выборы в парламент, поэтому срывается на женщин, рассказал экс-депутат Национального собрания Армении Арман Абовян в беседе с НСН.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
