Telegram заблокировал бот ГУР Украины по сбору данных

Мессенджер Telegram заблокировал официальный бот Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом сообщили сами украинские военные разведчики, как отмечает «СТРАНА.ua».

Дуров: Telegram заблокировал тысячи аккаунтов с призывами к терактам

Ранее администрация Telegram удаляла боты Службы безопасности Украины и Министерства цифровой трансформации страны, которые использовались для сбора данных в целях нанесения ударов, отмечает RT.

24 апреля сооснователь Telegram Павел Дуров предупреждал, что площадка будет блокировать аккаунты и ботов, занимающихся сбором координат для нанесения ударов. По словам Дурова, руководство не желает, чтобы мессенджер становился «инструментом насилия».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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