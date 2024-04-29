Telegram заблокировал бот ГУР Украины по сбору данных
29 апреля 202410:31
Мессенджер Telegram заблокировал официальный бот Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом сообщили сами украинские военные разведчики, как отмечает «СТРАНА.ua».
Ранее администрация Telegram удаляла боты Службы безопасности Украины и Министерства цифровой трансформации страны, которые использовались для сбора данных в целях нанесения ударов, отмечает RT.
24 апреля сооснователь Telegram Павел Дуров предупреждал, что площадка будет блокировать аккаунты и ботов, занимающихся сбором координат для нанесения ударов. По словам Дурова, руководство не желает, чтобы мессенджер становился «инструментом насилия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru