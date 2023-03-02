«Взрыв, заложники и раненые»: Очевидцы рассказали о проникновении ДРГ в Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Климовский район Брянской области, в результате сброса с беспилотника загорелся жилой дом в селе Сушаны. На месте работают оперативники и экстренные службы.

По его данным, в результате обстрела, устроенного украинскими диверсантами в Брянской области, погиб мирный житель и пострадал ребенок. В ФСБ информацию о нападении подтвердили. Сообщается, что ФСБ и силы Минобороны России ведут мероприятия по ликвидации диверсантов.

По данным Telegram-канала Baza, группа диверсантов якобы состоит из 50 вооруженных человек, эту информацию официальные источники на данный момент не подтвердили. По данным источников РИА Новости в экстренных службах, до шести человек были взяты в заложники в селе Любечане.

Украинские диверсанты взяли в заложники и потом отпустили фельдшера села Любечане, который ехал на личном автомобиле из села Новый Ропск, рассказал ТАСС местный житель, который стал очевидцем произошедшего.

Местные жители делятся подробностями трагических событий. Сообщается, что диверсанты останавливали машины у дороги, заставляли людей выйти, забирали телефоны.

«Разговаривали на украинском языке. У остановки разбрасывали мины-лепестки. В процессе прозвучал взрыв, и члены ДРГ сбежали в сторону границы с Украиной. Люди смогли сбежать. Водителя одного из автомобилей, который вёз детей к школьному автобусу, убили, ребёнка — 10-летнего Федю — ранили. Несмотря на ранение, мальчик увёл ещё двух девочек прятаться в леса, а потом смог поймать попутку и отъехать на безопасное расстояние, где ему вызвали скорую», - приводит Mash слова фельдшера, которой удалось сбежать от диверсантов.