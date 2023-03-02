«Взрыв, заложники и раненые»: Очевидцы рассказали о проникновении ДРГ в Брянскую область
ФСБ и силы Минобороны России ведут мероприятия по ликвидации диверсантов, проникших в Брянскую области с территории Украины. Местные жители прячутся в подвалах.
2 марта в Брянскую область с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа, предварительно дроны-камикадзе уничтожили камеры пограничников. Под атакой диверсантов оказались два села — Любечане и Сушаны, которые находятся в непосредственной близости от границы с Украиной.
СМИ сообщают, что сейчас в Любечанах идет войсковая зачистка, бойцы ВС РФ и ФСБ обходят поселок, разыскивая укрывшихся диверсантов. Жителей призывают оставаться дома, все учреждения закрыты, слышны звуки стрельбы, пишет Telegram-канал Mash.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Климовский район Брянской области, в результате сброса с беспилотника загорелся жилой дом в селе Сушаны. На месте работают оперативники и экстренные службы.
По его данным, в результате обстрела, устроенного украинскими диверсантами в Брянской области, погиб мирный житель и пострадал ребенок. В ФСБ информацию о нападении подтвердили. Сообщается, что ФСБ и силы Минобороны России ведут мероприятия по ликвидации диверсантов.
По данным Telegram-канала Baza, группа диверсантов якобы состоит из 50 вооруженных человек, эту информацию официальные источники на данный момент не подтвердили. По данным источников РИА Новости в экстренных службах, до шести человек были взяты в заложники в селе Любечане.
Украинские диверсанты взяли в заложники и потом отпустили фельдшера села Любечане, который ехал на личном автомобиле из села Новый Ропск, рассказал ТАСС местный житель, который стал очевидцем произошедшего.
Местные жители делятся подробностями трагических событий. Сообщается, что диверсанты останавливали машины у дороги, заставляли людей выйти, забирали телефоны.
«Разговаривали на украинском языке. У остановки разбрасывали мины-лепестки. В процессе прозвучал взрыв, и члены ДРГ сбежали в сторону границы с Украиной. Люди смогли сбежать. Водителя одного из автомобилей, который вёз детей к школьному автобусу, убили, ребёнка — 10-летнего Федю — ранили. Несмотря на ранение, мальчик увёл ещё двух девочек прятаться в леса, а потом смог поймать попутку и отъехать на безопасное расстояние, где ему вызвали скорую», - приводит Mash слова фельдшера, которой удалось сбежать от диверсантов.
Источники сообщают, что мальчик доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. Сообщается также, что украинской ДРГ не удалось проникнуть в школы Брянской области, образовательные учреждения никак не затронуты.
По словам жительницы Климовского района, диверсанты захватили два дома в Сушанах, взяли в плен многих жителей, остальные сидят в подвалах. Об этом пишет Telegram-канала Baza.
«Я сам в соседнем селе на работе, там остались моя жена и дети. Зашла диверсионная группа. Дали по лицу всем, кого встретили и забрали мобильные телефоны. Одного связали и сфотографировались с ним. Жена сидела в сельском совете, а ДРГ стояли под сельским советом с флагами и листовками. 15 минут они стояли там, в военной форме, желтой повязке... они оставили флаг и ушли. Сейчас все сидят по домам, спрятались», - приводит слова другого местного жителя Telegram-канал «112».
На фоне происшествия сообщалось, что президент России Владимир Путин проведет экстренное заседание Совбеза РФ. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в своем Telegram-канале. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию.
Он сообщил, что Владимир Путин получает постоянные доклады по линии силовых ведомств и от губернатора об атаке украинских боевиков в Брянской области. По его словам, речь идет о террористической атаке, принимаются меры по уничтожению боевиков. Песков добавил, что Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза 3 марта.
На севере Украины объявляли воздушную тревогу в двух регионах, которые граничат с Брянской областью, сообщает официальный ресурс по оповещению населения. Сейчас она снята.
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал события в Брянской области «классической заведомой провокацией», предположив, что это активность неких партизан. По всей видимости, официальный Киев будет отрицать причастность к атаке
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