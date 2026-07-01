СМИ: Взрыв в Монако может привести к потере Украиной дальнейшей помощи ЕС
Взрыв в Монако может привести к утрате Киевом дальнейшей помощи европейских стран, сообщает «Страна.ua».
По данным украинского издания, в Монако может поменяться отношение к выходцам из бывшей советской республики. Это связано с тем, то в украинцах, несмотря на их богатство, теперь будут видеть угрозу для безопасности и жизни всей прослойки населения.
В случае, если версия о причастности к инциденту Украины подтвердится, это может осложнить для украинских властей задачу увеличения европейской поддержки. Кроме того, это может вызвать вопросы об адекватности действий действующего украинского руководства в контексте европейского выбора страны.
Ранее стало известно, что версия о причастности Службы безопасности Украины к покушению на украинского миллиардера Владимира Ермолаева в Монако является приоритетной. Бизнесмен отказался от украинского гражданства и подпал под персональные санкции со стороны Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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