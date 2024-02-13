Симоньян: Сырский засекретил потери ВСУ при ударе ВС РФ в Селидово

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский запретил разглашать данные о потерях в результате удара российских войск по тренировочному лагерю в городе Селидово. Об этом в своем Telegram-канале написала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Мать Сырского посоветовала россиянам защищать страну в зоне СВО

Журналист ссылается на украинские источники. По ее словам, ВС РФ нанесли мощный удар по тренировочному лагерю, где ВСУ готовили подразделения для отправки в Авдеевку.

Симоньян уточнила, что украинская армия потеряла около 1,5 тысячи человек. Главком ВСУ Сырский предпочел засекретить информацию, утверждает она.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал положение вооруженных сил страны на фронте очень сложным. Он указал на падение боевого духа солдат ВСУ и острую нехватку боеприпасов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВСУУкраинаМаргарита Симоньян

Горячие новости

Все новости

партнеры