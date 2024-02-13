Симоньян: Сырский засекретил потери ВСУ при ударе ВС РФ в Селидово

Журналист ссылается на украинские источники. По ее словам, ВС РФ нанесли мощный удар по тренировочному лагерю, где ВСУ готовили подразделения для отправки в Авдеевку.

Симоньян уточнила, что украинская армия потеряла около 1,5 тысячи человек. Главком ВСУ Сырский предпочел засекретить информацию, утверждает она.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал положение вооруженных сил страны на фронте очень сложным. Он указал на падение боевого духа солдат ВСУ и острую нехватку боеприпасов, передает «Радиоточка НСН».

