Симоньян: Сырский засекретил потери ВСУ при ударе ВС РФ в Селидово
Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский запретил разглашать данные о потерях в результате удара российских войск по тренировочному лагерю в городе Селидово. Об этом в своем Telegram-канале написала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Журналист ссылается на украинские источники. По ее словам, ВС РФ нанесли мощный удар по тренировочному лагерю, где ВСУ готовили подразделения для отправки в Авдеевку.
Симоньян уточнила, что украинская армия потеряла около 1,5 тысячи человек. Главком ВСУ Сырский предпочел засекретить информацию, утверждает она.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал положение вооруженных сил страны на фронте очень сложным. Он указал на падение боевого духа солдат ВСУ и острую нехватку боеприпасов, передает «Радиоточка НСН».
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