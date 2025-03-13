Сырский назвал бегство украинских солдат из Курской области маневром

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал в Telegram бегство военных из Курской области маневром.

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«Подразделения сил обороны в случае необходимости совершают манёвр на более выгодные рубежи», — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отступление ВСУ в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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