Сырский назвал бегство украинских солдат из Курской области маневром
13 марта 202500:02
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал в Telegram бегство военных из Курской области маневром.
«Подразделения сил обороны в случае необходимости совершают манёвр на более выгодные рубежи», — заявил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отступление ВСУ в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru