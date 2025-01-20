Сырский: ВСУ не способны перехватить ракету «Орешник»
Украинская армия не способна перехватить российскую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», сообщил телеканалу ТСН главнокомандующий Вооруженными силами Украины Василий Сырский.
По его словам, это связано с тем, что у Киева нет соответствующих систем противовоздушной обороны. Сырский отметил, что в мире есть только несколько систем ПВО, способных перехватить «Орешник». При этом, как указал главнокомандующий, Украина всеми силами старается разработать систему защиты от «Орешника».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при необходимости Россия может вновь применить «Орешник», но она не спешит с этим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израиль освободил 90 палестинских заключенных
- Трамп хочет аннулировать радикальные указы Байдена в первый день правления
- Сырский: ВСУ не способны перехватить ракету «Орешник»
- Трамп на митинге в канун инаугурации пообещал закончить конфликт вокруг Украины
- СМИ: В Туве задержали избивавшего солдат в воинской части военнослужащего
- Трамп заявил, что с его возвращением в Белый дом завершится период упадка
- СМИ: Освобожденные в Газе заложницы получили от своих захватчиков сувениры
- Меланья Трамп сообщила о выпуске своего «мемкоина» вслед за супругом
- Пушков объяснил причину переноса инаугурации Трампа безопасностью
- Освобожденные ХАМАС заложницы прибыли в Израиль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru