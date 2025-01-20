Сырский: ВСУ не способны перехватить ракету «Орешник»

По его словам, это связано с тем, что у Киева нет соответствующих систем противовоздушной обороны. Сырский отметил, что в мире есть только несколько систем ПВО, способных перехватить «Орешник». При этом, как указал главнокомандующий, Украина всеми силами старается разработать систему защиты от «Орешника».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при необходимости Россия может вновь применить «Орешник», но она не спешит с этим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

