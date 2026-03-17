СМИ: Стоимость российской нефти Urals достигла максимума с 2022 года

Стоимость российской нефти марки Urals в Индии поднялась до самого высокого значения с начала 2022 года, сообщает Bloomberg.

Она подорожала до $98,93 за баррель. Скидка на Urals, которая поставляется в индийские порты, по отношению к Brent сократилась до 4,8 доллара за баррель, что является наиболее низким уровнем за четыре месяца.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подорожание нефти обеспечивает увеличение доходов бюджета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ИндияРоссияНефтьЦены На Нефть

Горячие новости

Все новости

партнеры