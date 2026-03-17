СМИ: Стоимость российской нефти Urals достигла максимума с 2022 года
17 марта 202606:01
Стоимость российской нефти марки Urals в Индии поднялась до самого высокого значения с начала 2022 года, сообщает Bloomberg.
Она подорожала до $98,93 за баррель. Скидка на Urals, которая поставляется в индийские порты, по отношению к Brent сократилась до 4,8 доллара за баррель, что является наиболее низким уровнем за четыре месяца.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подорожание нефти обеспечивает увеличение доходов бюджета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Стоимость российской нефти Urals достигла максимума с 2022 года
- СМИ: США ударом ATACMS затопили российскую подлодку проекта «Варшавянка»
- Минобороны предложило уточнить список психических расстройств для контрактников
- Жители 11 регионов годами не могут переселиться из аварийных домов
- Американский генерал потерял секретные документы и был замечен пьяным в Киеве
- Российские паралимпийцы прилетели в Москву
- В РПЦ заявили, что россияне заслужили плохих чиновников
- СМИ: Wildberries рассматривают возможность покупки авиакомпании
- СМИ: Блокировка Telegram усиливается с каждым днем
- СМИ: США и Иран возобновили тайные контакты