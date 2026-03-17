Минобороны предложило уточнить список психических расстройств для контрактников

Минобороны предложило расширить список психических заболеваний, при которых заключение контракта будет невозможным. Из приказа главы ведомства Андрея Белоусова следует, что инициатива касается граждан, которых признали ограниченно годными к службе во время мобилизационных мероприятий.

Среди ряда психических расстройств – кататонические и бредовые расстройства, тревожные и диссоциативные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, нарушения психики, вызванные употреблением наркотических веществ. Если приказ будет принят, россияне с подобными диагнозами не смогут заключать контракт на военную службу в период мобилизации.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в воинские части с начала 2025 года прибыли порядка 417 тысяч контрактников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

