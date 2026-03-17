СМИ: США ударом ATACMS затопили российскую подлодку проекта «Варшавянка»
17 марта 202605:36
Подводная лодка проекта «Варшавянка» производства России затонула после удара американской ракеты ATACMS по военно-морской базе Бендер-Аббас, сообщает TWZ.
Это произошло в Иране. Субмарина входила в число иранских военно-морских судов, которые американские войска поразили баллистическими ракетами. Подлодка во время удара могла находиться в порту.
Ранее в США заявили, что более 50 иранских кораблей были повреждены или потоплены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
