СМИ: США ударом ATACMS затопили российскую подлодку проекта «Варшавянка»

Подводная лодка проекта «Варшавянка» производства России затонула после удара американской ракеты ATACMS по военно-морской базе Бендер-Аббас, сообщает TWZ.

Это произошло в Иране. Субмарина входила в число иранских военно-морских судов, которые американские войска поразили баллистическими ракетами. Подлодка во время удара могла находиться в порту.

Ранее в США заявили, что более 50 иранских кораблей были повреждены или потоплены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ZUMA / ТАСС
