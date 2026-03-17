Жители 11 регионов годами не могут переселиться из аварийных домов
В 11 регионах России жители на протяжении многих лет не могут добиться переселения из аварийных домов, сообщают «Известия».
Например, в Коми средств бюджета недостаточно для выплаты компенсаций жильцам — им предложили временно разместиться в общежитии на неопределенный срок. Жителям Ярославля пообещали переезд лишь к 2035 году, но они опасаются, что здание не выдержит столь долгой эксплуатации.
По словам юристов, сроки переселения варьируются в зависимости от региона, но при дефиците финансирования процедура способна затянуться на годы. По данным «Фонда развития территорий», в стране остается 23 млн кв. м многоквартирных жилых домов, которые признали аварийными. Если у властей нет возможности предоставить новое жилье, то они обязаны выделить временное из маневренного фонда.
Ранее аварийный дом с жильцами обрушился в Калининградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
