Российские паралимпийцы прилетели в Москву
17 марта 202604:01
Паралимпийцы России прилетели в Москву после участия на Играх 2026 года в Милане, сообщает Telegram-канал Shot.
Спортсменов встречали овациями, криком «Россия!» и цветами. Вместе с болельщиками они исполнили гимн РФ.
Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады-2026. Шесть спортсменов, выступавших под национальным флагом, принесли команде 12 медалей - восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
