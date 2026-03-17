Российские паралимпийцы прилетели в Москву

Паралимпийцы России прилетели в Москву после участия на Играх 2026 года в Милане, сообщает Telegram-канал Shot.

Песков назвал абсурдом санкции Киева против российских паралимпийцев

Спортсменов встречали овациями, криком «Россия!» и цветами. Вместе с болельщиками они исполнили гимн РФ.

Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады-2026. Шесть спортсменов, выступавших под национальным флагом, принесли команде 12 медалей - восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

