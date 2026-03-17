Генерал Вооруженных сил США Антонио Агуто, который назначен руководителем командования по координации поддержки Украины, потерял секретные документы, сообщают «Известия».

Кроме того, он был замечен в нетрезвом виде в Киеве. Генерал ввез секретные материалы на Украину вопреки указаниям американского посла и впоследствии оставил их в украинском поезде в Польше во время своего возвращения в Германию.

Два свидетеля рассказали, что после ужина Агуто в пьяном виде упал и ударился о стану затылком в своей комнате. На следующий день генерал появился с травмой на лбу.

Ранее Агуто ударил солдата Украины в грудь при президенте Владимире Зеленском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

