В РПЦ заявили, что россияне заслужили плохих чиновников

Граждане России сами виноваты во всех проблемах с чиновниками и властью, сообщает «Абзац» со ссылкой на епископа Скопинской епархии Питирима.

По его словам, погрязшие в грехах россияне заслуживают только слабых управленцев. Священник считает, что нечестивых в последнее время стало намного больше. По его словам, граждане все реже молятся и все чаще прибегают к оккультным практикам.

«Мы достойны тех чиновников, которых мы с вами получили», – отметил Питирим.

Ранее в РПЦ заявили, что уныние грозит душе и стоит в одном ряду с убийством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новость
