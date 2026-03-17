В РПЦ заявили, что россияне заслужили плохих чиновников
17 марта 202603:29
Граждане России сами виноваты во всех проблемах с чиновниками и властью, сообщает «Абзац» со ссылкой на епископа Скопинской епархии Питирима.
По его словам, погрязшие в грехах россияне заслуживают только слабых управленцев. Священник считает, что нечестивых в последнее время стало намного больше. По его словам, граждане все реже молятся и все чаще прибегают к оккультным практикам.
«Мы достойны тех чиновников, которых мы с вами получили», – отметил Питирим.
Ранее в РПЦ заявили, что уныние грозит душе и стоит в одном ряду с убийством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Американский генерал потерял секретные документы и был замечен пьяным в Киеве
- Российские паралимпийцы прилетели в Москву
- СМИ: Wildberries рассматривают возможность покупки авиакомпании
- СМИ: Блокировка Telegram усиливается с каждым днем
- СМИ: США и Иран возобновили тайные контакты
- СМИ: Национальная энергосистема Кубы полностью обрушилась
- Трамп: Конфликт на Ближнем Востоке скоро закончится
- СМИ: Российского журналиста пытают в киргизском СИЗО
- Опрос: Украинцы поддержали бы референдум о мире