СМИ: Wildberries рассматривают возможность покупки авиакомпании
В Wildberries & Russ (RWB) рассматривают возможность покупки авиакомпании, сообщает «Коммерсант».
Предложения поступили некоторым перевозчикам, в том числе Nordwind и Azur Air. Эксперты объясняют интерес компании ее партнерством с туроператором Fun & Sun, которому нужны дешевые блоки мест.
В перспективах сделки с Azur Air собеседники издания сомневаются, указывая, что большая часть самолетов принадлежит иностранным лессорам и половина парка уже простаивает. Владельцы Azur Air при этом могут быть заинтересованы в выходе из проблемного актива, так как поддержание самолетов в летной годности становится все дороже и сложнее.
Авиакомпания Azur Air сама может справиться с проблемами, заявил в интервью НСН главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров, при этом слухи о продаже Wildberries & Russ (РВБ) вряд ли собьют ее стоимость с миллиардов до «копеек», считает член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.
