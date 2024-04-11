В ВСУ заявили, что украинские силы уступают российским в 7-10 раз

«У нас сейчас в отделениях осталось по два, некоторые отделения - по три-четыре человека», - сказал Содоль.

По его словам, одна украинская бригада может оборонять лишь около пяти километров линии фронта, тогда как требуется 15.

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал обстановку на восточном фронте украинской армии особенной сложной. Он заявил об активном наступлении Вооруженных сил РФ на авдеевском и артемовском направлениях, передает «Радиоточка НСН».

