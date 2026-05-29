Песков назвал критику утильсбора со стороны Лукашенко поводом для работы

Критика утилизационного сбора, которую высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, является поводом для работы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Эта критика в наш адрес, и это повод для работы как на одностороннем, так и на многостороннем уровне», - сказал он журналистам.

Представитель Кремля также добавил, что позицию белорусского лидера по данному вопросу «все уважают».

Ранее Лукашенко заявил, что ставки утильсбора в рамках ЕАЭС слишком высокие и «скоро могут превысить стоимость самих машин», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
