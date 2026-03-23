Дроны-перехватчики «Елка» применяют на передовой против БПЛА

Российские военные начали активно использовать на передовой новые дроны-перехватчики «Елка» для борьбы с беспилотниками. Об этом говорится в репортаже военного корреспондента РЕН ТВ Александра Сафиулина.

Устройства способны развивать скорость до 230 км/ч и поражать цели на расстоянии до 3000 метров. После столкновения с ними вражеские беспилотники теряют управление и уничтожаются в воздухе. Управление упрощено за счет встроенного искусственного интеллекта: после захвата цели с помощью камер дрон действует автономно.