Дроны-перехватчики «Елка» применяют на передовой против БПЛА
Российские военные начали активно использовать на передовой новые дроны-перехватчики «Елка» для борьбы с беспилотниками. Об этом говорится в репортаже военного корреспондента РЕН ТВ Александра Сафиулина.
Устройства способны развивать скорость до 230 км/ч и поражать цели на расстоянии до 3000 метров. После столкновения с ними вражеские беспилотники теряют управление и уничтожаются в воздухе. Управление упрощено за счет встроенного искусственного интеллекта: после захвата цели с помощью камер дрон действует автономно.
Отмечается, что новые системы дополняют уже применяемые средства противовоздушной обороны, включая стрелковое оружие и переносные зенитные комплексы. При этом интенсивность воздушных столкновений на линии боевого соприкосновения продолжает расти.
По данным телеканала, бойцы подразделений беспилотных систем ведут также воздушную разведку. В одном из эпизодов, как рассказал оператор, удалось выявить и передать координаты колонны техники, после чего она была поражена артиллерией и FPV-дронами, передает «Радиоточка НСН».
