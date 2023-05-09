Супруга экс-президента Порошенко: Украина страдает от украинского нашествия
9 мая 202305:02
Супруга бывшего украинского лидера Марина Порошенко оговорилась, обвинив в страданиях Киева собственную страну, сообщает РИА Новости.
Это произошло во время мероприятия благотворительного фонда Порошенко. По ее словам, Украина страдает от украинского нашествия.
Ранее действующий президент Украины Владимир Зеленский уволил жену Порошенко ради трудоустройства своей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru