Супруга экс-президента Порошенко: Украина страдает от украинского нашествия

Супруга бывшего украинского лидера Марина Порошенко оговорилась, обвинив в страданиях Киева собственную страну, сообщает РИА Новости.

Пригожин оценил назначение родственницы Порошенко руководителем петербургского «Манежа»

Это произошло во время мероприятия благотворительного фонда Порошенко. По ее словам, Украина страдает от украинского нашествия.

Ранее действующий президент Украины Владимир Зеленский уволил жену Порошенко ради трудоустройства своей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПетр Порошенко

Горячие новости

Все новости

партнеры