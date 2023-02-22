Пригожин оценил назначение родственницы Порошенко руководителем петербургского «Манежа»

Пригожин прокомментировал назначение руководителем ЦВЗ «Манеж» Анны Яловой — сестры супруги Алексея Порошенко, сына экс-президента Украины Петра Порошенко, пишет РИА ФАН. Это решение вызвало возмущение общественности, однако власти Петербурга никак не отреагировали на мнение горожан.

Как отметил основатель «Вагнера», в петербургском правлении «существуют династии государственных расхитителей» и династии, которые «приватизируют» государственные учреждения.

«Многие чиновники не стесняются своей чрезмерно роскошной жизни. Поэтому на жителей города, на народ и на его мнение им абсолютно наплевать», — подчеркнул Пригожин.

По словам бизнесмена, велика вероятность, что Ялова будет заниматься «вредительством» как родственница «человека, который открыл новую страницу геноцида России или человека, повинного в сотнях и тысячах смертей».

«Действие петербургских властей выглядит как призыв: "Враги России, добро пожаловать в правительство Петербурга!"» — заключил Пригожин.

