Пригожин оценил назначение родственницы Порошенко руководителем петербургского «Манежа»
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что в Санкт-Петербурге установилось «кланово-коррупционное правление», и властям города «абсолютно наплевать» на петербуржцев и их мнение. Слова бизнесмена приводит его пресс-служба в своем Telegram-канале.
Пригожин прокомментировал назначение руководителем ЦВЗ «Манеж» Анны Яловой — сестры супруги Алексея Порошенко, сына экс-президента Украины Петра Порошенко, пишет РИА ФАН. Это решение вызвало возмущение общественности, однако власти Петербурга никак не отреагировали на мнение горожан.
Как отметил основатель «Вагнера», в петербургском правлении «существуют династии государственных расхитителей» и династии, которые «приватизируют» государственные учреждения.
«Многие чиновники не стесняются своей чрезмерно роскошной жизни. Поэтому на жителей города, на народ и на его мнение им абсолютно наплевать», — подчеркнул Пригожин.
По словам бизнесмена, велика вероятность, что Ялова будет заниматься «вредительством» как родственница «человека, который открыл новую страницу геноцида России или человека, повинного в сотнях и тысячах смертей».
«Действие петербургских властей выглядит как призыв: "Враги России, добро пожаловать в правительство Петербурга!"» — заключил Пригожин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru