Сунак пообещал не отправлять британских солдат на Украину
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон не будет отправлять своих военных для участия в конфликте на Украине. Слова главы правительства приводит телеканал Sky News.
«Нет британских солдат, которых отправят сражаться в нынешнем конфликте», - сказал он.
При этом Сунак счел возможным обучение украинских военных. Однако в настоящее время этот вопрос не стоит на повестке дня, уточнил премьер-министр.
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс ранее заявил, что Лондон допускает отправку военнослужащих на Украину для обучения бойцов ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru