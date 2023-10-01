Сунак пообещал не отправлять британских солдат на Украину

«Нет британских солдат, которых отправят сражаться в нынешнем конфликте», - сказал он.

При этом Сунак счел возможным обучение украинских военных. Однако в настоящее время этот вопрос не стоит на повестке дня, уточнил премьер-министр.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс ранее заявил, что Лондон допускает отправку военнослужащих на Украину для обучения бойцов ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

