В Киеве заявили о желании продлить контракт на транзит газа из России

Газотранспортная система (ГТС) Украины предложила продлить контракт с «Газпромом» на транзит газа до истечения уже имеющегося договора. Такое заявление сделал глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

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«Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт — не дожидаясь 2024 года. Возможность есть», - заявил Макогон в интервью сайту «ТСН».

По словам главы ГТС, Украина предлагает услуги по транзиту не менее 45 миллиардов кубометров в год, однако, по его словам, в Москве не ответили на данное предложение. Контракт, который предлагают в Киеве, может быть заключен на 10-15 лет.

Макогон также выразил уверенность, что транзит газа через Украину после запуска «Северного потока - 2» может быть прекращен, так как обещания сохранить этот процесс от властей США и Германии носят декларативный характер. Он добавил, что в России давно газ используют как оружие.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российский ГазГазпромУкраина
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