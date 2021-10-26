В Киеве заявили о желании продлить контракт на транзит газа из России

«Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт — не дожидаясь 2024 года. Возможность есть», - заявил Макогон в интервью сайту «ТСН».

По словам главы ГТС, Украина предлагает услуги по транзиту не менее 45 миллиардов кубометров в год, однако, по его словам, в Москве не ответили на данное предложение. Контракт, который предлагают в Киеве, может быть заключен на 10-15 лет.

Макогон также выразил уверенность, что транзит газа через Украину после запуска «Северного потока - 2» может быть прекращен, так как обещания сохранить этот процесс от властей США и Германии носят декларативный характер. Он добавил, что в России давно газ используют как оружие.