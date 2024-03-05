Суд взыскал имущество Коломойского и партнеров в доход России
Кошехабльский районный суд Адыгеи принял решение о взыскании в доход России имущества украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщила пресс-служба судов республики.
В доход РФ взыскано имущество Коломойского и его бизнес-партнеров общей стоимостью 5,1 миллиарда рублей. Речь идет о компаниях «Южгазэнерджи» и «Кейтеринг - Юг».
Также изъяты здание и шесть помещений в центре Москвы площадью около 5,5 тысячи квадратных метра и 494 земельных участка в Московской, Смоленской, Калининградской и Владимирской областях.
Ранее в Крыму национализировали более 1,1 тысячи объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежавших 77 украинским физическим и юридическим лицам, напоминает «Радиоточка НСН».
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