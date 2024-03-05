Суд взыскал имущество Коломойского и партнеров в доход России

Кошехабльский районный суд Адыгеи принял решение о взыскании в доход России имущества украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщила пресс-служба судов республики.

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В доход РФ взыскано имущество Коломойского и его бизнес-партнеров общей стоимостью 5,1 миллиарда рублей. Речь идет о компаниях «Южгазэнерджи» и «Кейтеринг - Юг».

Также изъяты здание и шесть помещений в центре Москвы площадью около 5,5 тысячи квадратных метра и 494 земельных участка в Московской, Смоленской, Калининградской и Владимирской областях.

Ранее в Крыму национализировали более 1,1 тысячи объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежавших 77 украинским физическим и юридическим лицам, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Маркив
ТЕГИ:Игорь КоломойскийСудыУкраинаРоссия

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