Коломойскому предъявили новые обвинения на Украине
15 сентября 202305:01
Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому предъявили новые обвинения, сообщил в Telegram советник главы офиса президента Сергей Лещенко.
По его словам, новые обвинения были предъявлены в следственном изоляторе в присутствии адвоката.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) наложило временный запрет на активы олигарха Игоря Коломойского, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru