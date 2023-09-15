Коломойскому предъявили новые обвинения на Украине

Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому предъявили новые обвинения, сообщил в Telegram советник главы офиса президента Сергей Лещенко.

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По его словам, новые обвинения были предъявлены в следственном изоляторе в присутствии адвоката.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) наложило временный запрет на активы олигарха Игоря Коломойского, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Маркив
ТЕГИ:ОлигархиУкраинаИгорь Коломойский

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