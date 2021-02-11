Суд отменил решение о переименовании Московского проспекта в имени Бандеры в Киеве
11 февраля 202112:54
Окружной административный суд Киева отменил решение городского совета о переименовании Московского проспекта в проспект имени украинского националиста Степана Бандеры.
Суд признал это решение от 2016 года неправомерным и отменил, сообщают «Украинские новости».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 038 / сут.
Умерли
78 687+553 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+21 961 / сут.
- Суд отменил решение о переименовании Московского проспекта в имени Бандеры в Киеве
- Резал и унижал. Актриса из «Игры Престолов» обвинила Мэнсона
- Турок, взявший на себя вину за убийство пилота Пешкова, освободился из тюрьмы
- Лукашенко: Белоруссия полностью сохранит суверенитет при интеграции с Россией
- МИД РФ заявил о необходимости вести политику сдерживания США
11 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru