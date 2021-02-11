Суд отменил решение о переименовании Московского проспекта в имени Бандеры в Киеве

Окружной административный суд Киева отменил решение городского совета о переименовании Московского проспекта в проспект имени украинского националиста Степана Бандеры.

Суд признал это решение от 2016 года неправомерным и отменил, сообщают «Украинские новости».

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В 2015 году на Украине вступил закон «О декоммунизации», который предполагает уничтожение и переименование всех объектов, напоминающих о советском прошлом, передает RT.

Ранее неизвестные во Львове облили краской памятник Степану Бандере.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:Степан БандераКиев
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