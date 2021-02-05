Памятник Бандере облили краской во Львове

Случай вандализма был зафиксирован в ночь на пятницу. Инцидент произошел на площади Кропивницкого.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «хулиганство», наказание за которую предусматривает тюремное заключение сроком до четырех лет.

Злоумышленники пока не найдены. Ведутся розыскные мероприятия.

