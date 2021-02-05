Памятник Бандере облили краской во Львове

Неизвестные во Львове облили краской памятник одному из лидеров украинского националистического движения Степану Бандере. Об этом сообщило областное управление Национальной полиции Украины в Facebook.

«Бандеры наглые»: Украинский блогер поругался с русскоговорящей продавщицей

Случай вандализма был зафиксирован в ночь на пятницу. Инцидент произошел на площади Кропивницкого.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «хулиганство», наказание за которую предусматривает тюремное заключение сроком до четырех лет.

Злоумышленники пока не найдены. Ведутся розыскные мероприятия.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ТЕГИ:УкраинаСтепан Бандера
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры