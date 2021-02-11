В Крыму назвали «игрой с огнём» предложение Киева о полётах НАТО над полуостровом

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе встречи с замглавы НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать для операций организации воздушное пространство, в которое входят Херсонская область Украины и северная граница Крыма.

«Игра с огнём для нынешнего руководства Украины и господина [президента Владимира] Зеленского — это очень естественное состояние. Но мы бы не советовали летать над Крымом военным судам, потому что это достаточно опасно. Могут не долететь до точки приземления», — цитирует «Российская газета» зампреда Госсовета Крыма Юрия Гемпеля.

По мнению Гемпеля, Киев перешёл «все возможные и невозможные рамки дипломатического поведения» в попытках накалить крымский вопрос и получить финансовую помощь от Соединённых Штатов и Евросоюза.

Зампредседателя госсовета республики подчеркнул, что никто не имеет права распоряжаться воздушным пространством Крыма без согласия властей РФ. Кроме того, Гемпель добавил, что российские Вооружённые силы обладают необходимым оборонным потенциалом для защиты полуострова в воздухе. В частности, в Крыму базируются дивизионы зенитных ракетных комплексов С-400, а также шахтный береговой ракетный дивизион «Утёс».

