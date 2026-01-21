Суд арестовал связанное с партией Тимошенко «Батькивщина» имущество

Отмечается, что средства на банковских счетах Тимошенко арестованы не были. Однако арест был наложен два гаража и три автомобиля, которые оформлены на её супруга.

Защита политика заявила, что не согласна с решением суда и намерена его обжаловать.

Ранее Тимошенко, против которой выдвинули обвинения в коррупции, судом был назначен залог в размере 33,3 млн гривен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

