Суд арестовал связанное с партией Тимошенко «Батькивщина» имущество
Имущество, изъятое во время обыска в офисе партии Юлии Тимошенко «Батькивщина», было арестовано. Как пишет RT, соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд Украины.
Отмечается, что средства на банковских счетах Тимошенко арестованы не были. Однако арест был наложен два гаража и три автомобиля, которые оформлены на её супруга.
Защита политика заявила, что не согласна с решением суда и намерена его обжаловать.
Ранее Тимошенко, против которой выдвинули обвинения в коррупции, судом был назначен залог в размере 33,3 млн гривен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
