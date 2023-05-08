Су-34 уничтожил иностранных наемников в Харьковской области

Это произошло в районе села Ивановка. Кроме того, на Купянском направлении военные России уничтожили две диверсионно-разведывательные группы Украины.

Также российские бойцы сорвали три попытки ротации подразделений армии Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Кисловка, Новомлынск.

Ранее стало известно, что российские планирующие бомбы сорвали планы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

