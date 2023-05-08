Су-34 уничтожил иностранных наемников в Харьковской области
Российский бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми бомбами по пункту дислокации иностранных наемников, сообщает РИА Новости.
Это произошло в районе села Ивановка. Кроме того, на Купянском направлении военные России уничтожили две диверсионно-разведывательные группы Украины.
Также российские бойцы сорвали три попытки ротации подразделений армии Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Кисловка, Новомлынск.
Ранее стало известно, что российские планирующие бомбы сорвали планы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru