В Киевской области прогремели взрывы

В Киевской области Украины была объявлена воздушная тревога, там звучат взрывы, сообщает РИА Новости.

СМИ: В Днепропетровске прогремели взрывы

Кроме того, взрывы прогремели в украинской столице. Работает система противовоздушной обороны.

Ранее в Одессе произошло несколько взрывов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывыСпецоперацияУкраина

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