В Киевской области прогремели взрывы

Информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)»: свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Киссинджер озвучил сроки начала переговоров России и Украины

Дуэль российского и украинского танков попала на видео

В США назвали Байдена причиной обвинения Вашингтона в атаке на Кремль

СМИ: в Одессе прогремело несколько взрывов

Племянник Кеннеди рассказал, кто причастен к убийству его дяди

Ранее в Одессе произошло несколько взрывов , сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» .

Кроме того, взрывы прогремели в украинской столице. Работает система противовоздушной обороны.

В Киевской области Украины была объявлена воздушная тревога, там звучат взрывы, сообщает РИА Новости.

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: