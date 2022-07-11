Су-30СМ применяют на Украине ракеты «Криптон»
Российские истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота в рамках спецоперации применяют на Украине сверхзвуковые ракеты Х-31, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.
По его словам, они известны на Западе как «Криптон». Авиаракеты уже показали высокую эффективность применения по различным целям Вооруженных сил Украины. С помощью Х-31П наносятся удары по украинским радиолокационным станциям зенитных систем ПВО и другим наземным объектам ВСУ.
Ранее глава Минобороны Алексей Резников заявил, что украинская армия истощена и понесла многочисленные потери.
Напомним, Вооруженные силы России применяют в военной спецоперации на Украине сверхточные несбиваемые управляемые мины «Грань» и артиллерийские снаряды «Китолов».
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