Су-30СМ применяют на Украине ракеты «Криптон»

По его словам, они известны на Западе как «Криптон». Авиаракеты уже показали высокую эффективность применения по различным целям Вооруженных сил Украины. С помощью Х-31П наносятся удары по украинским радиолокационным станциям зенитных систем ПВО и другим наземным объектам ВСУ.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников заявил, что украинская армия истощена и понесла многочисленные потери.

Напомним, Вооруженные силы России применяют в военной спецоперации на Украине сверхточные несбиваемые управляемые мины «Грань» и артиллерийские снаряды «Китолов».

