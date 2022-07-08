СМИ: В спецоперации на Украине применяются снаряды «Грань» и «Китолов»

По его словам, наведение на цель управляемых снарядов происходит при помощи лазерного целеуказателя-дальномера. Он также подчеркнул, что чаще всего российские войска применяют снаряды «Грань» и «Китолов» по точечным целям.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Град» и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО, передает «Свободная пресса». При этом глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что часть оружия, поставляемого Западом Украине, уже попала на черный рынок, отмечает RT.

