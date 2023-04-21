Министр обороны ФРГ назвал нормальным проведение операций ВСУ на российской территории

Ограниченные удары Украины по российской территории являются приемлемой тактикой ВСУ, считает министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом он заявил в эфире телекомпании ZDF.

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По словам Писториуса, для «атакуемой стороны» допустимо входить на территорию противника, в частности, чтобы перерезать пути снабжения, пишет RT.

«До тех пор, пока не будут атакованы города, мирные жители, гражданские территории, нам обязательно придется смириться с этим. Неохотно, но так должно происходить», — заявил министр.

Вместе с тем Писториус отметил, что Запад должен отказывать Киеву в поставках запрещенных типов оружия.

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ФОТО: youtube.com/NATONews
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