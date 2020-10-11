Студенты Украины переходят на удаленку

Вузы Украины в связи с ростом числа инфицированных новой коронавирусной инфекцией переводятся на дистанционное обучение, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на власти страны.

«Временно переводим вузы на дистанционное обучение», - цитирует Газета.ru главу комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого.

Напомним, на Украине зарегистрировано 261 034 больных коронавирусом, 4 972 умерли, 113 507 пациентов выздоровели.

Накануне депутат Верховной рады Александр Качура выступил за закупку российской вакцины Украиной, в случае если препарат докажет свою эффективность. Об этом сообщает РИА Новости.

Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 числа были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо - это необходимо для проверки эффективности препарата. Ожидается, что результаты станут известны в начале сентября.

