Студенты Украины переходят на удаленку
Вузы Украины в связи с ростом числа инфицированных новой коронавирусной инфекцией переводятся на дистанционное обучение, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на власти страны.
«Временно переводим вузы на дистанционное обучение», - цитирует Газета.ru главу комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого.
Напомним, на Украине зарегистрировано 261 034 больных коронавирусом, 4 972 умерли, 113 507 пациентов выздоровели.
Накануне депутат Верховной рады Александр Качура выступил за закупку российской вакцины Украиной, в случае если препарат докажет свою эффективность. Об этом сообщает РИА Новости.
Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 числа были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо - это необходимо для проверки эффективности препарата. Ожидается, что результаты станут известны в начале сентября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru