Кравчук объяснил нежелание Киева предоставить автономию Донбассу

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что страна не может предоставить широкую автономию Донбассу из-за продолжающегося в регионе вооружённого конфликта.

Кравчук в интервью «Ленте.ру» отметил, что текущая обстановка не позволяет начать федерализацию Украины, поскольку это грозит полным разрушением государства.

По словам политика, «страна станет трещать по швам», если на фоне военного конфликта и крымского вопроса предоставить Донбассу выбор, участвовать ли региону в отношениях с Украиной.

Кравчук также объяснил неготовность Украины к федерализации заметными отличиями регионов по политическим, социальным, языковым и религиозным взглядам, пишет NEWS.ru.

Обсуждение вопроса среди жителей страны будет возможно при появлении особых, специфичных для Украины принципов федерализации. Однако, по словам Кравчука, сначала необходимо прекратить вооружённый конфликт.

