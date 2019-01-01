«Слова жулика и авантюриста». Экс –депутат Рады о призыве «обезлюдить Донбасс»

«Вообще случайный человек в политике. Жулик и авантюрист, который случайно попал в политику на волне майдана. Причем он обманывал не только тех людей, которые далеки по своим политическим взглядам с ним, но и тех, кто был с ним рядом. Поэтому комментировать жулика я не вижу абсолютно никакого смысла, потому что его слова абсолютно ничего не стоят. Он там вроде бы создает какой-то политический проект, вышел из «Самопомощи» и, по всей видимости, решил для себя занять крайне радикальную нишу. Это абсолютно заявления неадекватного человека. Я думаю, что в следующем созыве парламента его уже не будет», — заявил политик.

Напомним, что о выходе Семена Семченко из партии «Самопомощь» стало известно в середине апреля. Депутат тогда сообщил журналистам, что не видел партии, к которой хотел бы примкнуть после ухода из «Самопомощи» под руководством мэра Львова Андрея Садового.

Следующие выборы народных депутатов Верховной рады Украины должны пройти 27 октября 2019 года.

