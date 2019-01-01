«Слова жулика и авантюриста». Экс –депутат Рады о призыве «обезлюдить Донбасс»
Спиридон Килинкаров рассказал НСН, почему не стоит верить заявлениям депутата Рады Семена Семенченко.
Депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс». По его словам, необходимо привлечь на Украину трудоспособное население Донбасса и решить, что делать с теми, кто участвовал в вооруженном конфликте, и с остальными, кто не принимал в этом непосредственного участия. Свое предложение он озвучил в интервью порталу Politeka.
Бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире НСН заявил, что слова Семена Семенченко ничего не стоят (слушайте аудио).
«Вообще случайный человек в политике. Жулик и авантюрист, который случайно попал в политику на волне майдана. Причем он обманывал не только тех людей, которые далеки по своим политическим взглядам с ним, но и тех, кто был с ним рядом. Поэтому комментировать жулика я не вижу абсолютно никакого смысла, потому что его слова абсолютно ничего не стоят. Он там вроде бы создает какой-то политический проект, вышел из «Самопомощи» и, по всей видимости, решил для себя занять крайне радикальную нишу. Это абсолютно заявления неадекватного человека. Я думаю, что в следующем созыве парламента его уже не будет», — заявил политик.
Напомним, что о выходе Семена Семченко из партии «Самопомощь» стало известно в середине апреля. Депутат тогда сообщил журналистам, что не видел партии, к которой хотел бы примкнуть после ухода из «Самопомощи» под руководством мэра Львова Андрея Садового.
Следующие выборы народных депутатов Верховной рады Украины должны пройти 27 октября 2019 года.
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