Путин объяснил, почему упростил получение гражданства гражданам Донбасса

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему принял решение упростить процедуру получения российского гражданства для жителей Донбасса. Во время пресс-конференции по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном российский лидер заявил, что не собирался этим шагом никого провоцировать.

«Что касается провоцирования, то мы далеки и я лично далек от того, чтобы кого-то провоцировать. Вопрос, связанный с паспортами, носит чисто гуманитарный характер», - цитирует Путина ТАСС.

Президент добавил, что такие паспорта давно выдает Польша, Румыния, Венгрия.

«У меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров? То же самое, по его словам, относится и к украинцам, которые чувствуют неразрывную связь с Россией в силу разных обстоятельств: родственности, смешанных браков и других соображений», - сказал президент.

Он также отметил, что люди, проживающие на территории Донецкой или Луганской республик, находятся в гораздо более сложном положении, нежели поляки, румыны или венгры на территории Украины.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил в эфире НСН, что решение об упрощенной процедуре получения российского гражданства открывает будущее для молодежи Донбасса. «Зеленский может быть против, конечно. Но что делать? Ждать 100-200 лет, пока это все уляжется? Этот бессмыслица. Что люди-то будут делать? За пять лет там сложилась очень патовая ситуация, когда очень много людей, которые не видят будущего. Теперь с российским паспортом, гражданском у них есть будущее и это хорошо», - заявил политолог.



