Стрелков: Кремль не пойдёт на «хорватский сценарий» разрешения конфликта в Донбассе
Экс-министр обороны ДНР рассказал НСН, чего дожидается Киев, чтобы решить проблему на юго-востоке страны.
Ввести иностранные войска на территории самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР, а затем разоружить ополченцев предложил посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине. Такой вариант разрешения проблемы Донбасса по так называемому хорватскому сценарию он озвучил в эфире YouTube-канала политолога Юрия Романенко. По его словам, это позволит решить вопрос выборов на территории, которую сейчас контролируют самопровозглашенные республики, а также разоружить ополченцев и добиться «вывода незаконных вооруженных формирований».
Без согласия Кремля такой сценарий не имеет шансов на претворение в жизнь, заявил в эфире НСН экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, принимавший личное участие и в вооружённом конфликте на юго-востоке Украины, и в боснийской кампании. А в планы Москвы сдача республик явно не входит, судя по активной выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, подчеркнул бывший министр обороны.
«Это возможно, если Москва окончательно полностью самоустранится от конфликта, что вряд ли. Потому что, какие бы разнонаправленные, зачастую алогичные действия ни предпринимал Кремль, тем не менее, часть из них просто исключает проведение боснийского сценария. Просто потому, что массовая паспортизация, темпы которой медленно, но ускоряются, делает в перспективе значительную часть населения неоккупированной части Донбасса российскими гражданами. В этой ситуации ввод иностранных войск затронет непосредственно десятки, а потом и сотни тысяч российских граждан. Не думаю, что Кремль пойдёт на подобный сценарий. А без его согласия, естественно, ничего подобного произойти не может», — заявил Стрелков.
Возвращение Донбасса под контроль Киева возможно, по мнению собеседника НСН, по одному сценарию, который предусматривает отвлечение России на решение внутренних проблем, когда Москве будет просто не до непризнанных республик.
«Моя оценка не изменяется с 2014 года. Киев будет дожидаться обострения внутренних проблем РФ, чтобы решить проблемы Донбасса по образцу Сербской Краины. То есть, будучи уверенными, что российские войска не войдут в дело, попытается атаковать и стремительно разгромить подразделения республик. Благо они немногочисленны, плохо вооружены и ещё хуже управляются», — заключил экс-министр обороны ДНР.
Добавим, в Госдуме отреагировали на слова украинского посла в Хорватии, Боснии и Геруцеговине. Так, в интервью «Известиям» депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что в случае с Донбассом более эффективен был бы вариант «приднестровского сценария». По его словам, сдерживающим фактором на линии разграничения Украины с ДНР и ЛНР может быть Россия с мандатом ООН на введение голубых касок, как это было в Приднестровье.
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