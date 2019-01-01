Стрелков: Кремль не пойдёт на «хорватский сценарий» разрешения конфликта в Донбассе

Ввести иностранные войска на территории самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР, а затем разоружить ополченцев предложил посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине. Такой вариант разрешения проблемы Донбасса по так называемому хорватскому сценарию он озвучил в эфире YouTube-канала политолога Юрия Романенко. По его словам, это позволит решить вопрос выборов на территории, которую сейчас контролируют самопровозглашенные республики, а также разоружить ополченцев и добиться «вывода незаконных вооруженных формирований».

Без согласия Кремля такой сценарий не имеет шансов на претворение в жизнь, заявил в эфире НСН экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, принимавший личное участие и в вооружённом конфликте на юго-востоке Украины, и в боснийской кампании. А в планы Москвы сдача республик явно не входит, судя по активной выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, подчеркнул бывший министр обороны.