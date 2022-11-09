В Совфеде объяснили возможную победу республиканцев на выборах в США

Возможная победа республиканцев означает отрицательную оценку Байдена. Об этом заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков, его цитирует РИА Новости.

СМИ прогнозируют победу республиканцев в борьбе за палату представителей

«По результатам выборов, если республиканцы действительно возьмут большинство в палате представителей Конгресса, это свидетельствует о том, что политика Байдена предыдущие два года оценена гражданами США отрицательно», — объяснил сенатор. Он подчеркнул, что ошибки действующего американского президента сказываются на результатах выборов.

Как передает телеграм-канал «Радиоточка НСН», 8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По предварительным подсчетам, Республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей Конгресса США, Демократическая партия — 215 кресел.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ЦековВыборы в СШАПолитика
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