В Совфеде объяснили возможную победу республиканцев на выборах в США

«По результатам выборов, если республиканцы действительно возьмут большинство в палате представителей Конгресса, это свидетельствует о том, что политика Байдена предыдущие два года оценена гражданами США отрицательно», — объяснил сенатор. Он подчеркнул, что ошибки действующего американского президента сказываются на результатах выборов.

Как передает телеграм-канал «Радиоточка НСН», 8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По предварительным подсчетам, Республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей Конгресса США, Демократическая партия — 215 кресел.

