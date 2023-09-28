Столтенберг встретился в Киеве с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом говорится в Telegram-канале Офиса Зеленского.

Глава Минобороны Великобритании пообещал Украине дальнейшую военную поддержку

В частности, отмечается, что политики обсудили усиление противовоздушной обороны в стране. Альянс в свою очередь также подтвердил визит Столтенберга в украинскую столицу.

Ранее утром с необъявленным визитом в Киев прибыл новый министр обороны Британии Грант Шаппс и его французский коллега Себастьян Лекорню, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: youtube.com/@NATO / скриншот с видео
ТЕГИ:НАТОЙенс СтолтенбергВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры