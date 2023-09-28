Столтенберг встретился в Киеве с Зеленским

В частности, отмечается, что политики обсудили усиление противовоздушной обороны в стране. Альянс в свою очередь также подтвердил визит Столтенберга в украинскую столицу.

Ранее утром с необъявленным визитом в Киев прибыл новый министр обороны Британии Грант Шаппс и его французский коллега Себастьян Лекорню, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

