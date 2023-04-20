Зеленский заявил о готовности НАТО начать новую главу с Украиной
Визит генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в Киев можно расценивать, как знак, что НАТО готово начать новую главу в отношениях с Украиной. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, альянс готов начать с Киевом главу «амбициозных решений».
Ранее, 20 апреля, Столтенберг приехал с визитом в Киев. На этом фоне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одной из целей российской специальной военной операции остается недопущение членства Украины в НАТО, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru