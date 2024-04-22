Столтенберг считает, что отправить Киеву помощь США еще не поздно

По его словам, задержка оказала негативное влияние на участие Украины в боевых действиях. Отмечается, что у России на протяжении месяцев гораздо больше боеприпасов, тогда как Киев испытывает недостаток в артиллерийских снарядах в соотношении 1 к 5 и даже 1 к 10 в зависимости от участка линии фронта.

Как отметил генсек, из-за нехватки средств ПВО Украина стала реже сбивать ракеты и беспилотники.

Ранее министры обороны стран НАТО согласились предоставить Украине больше ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

