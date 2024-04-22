Столтенберг считает, что отправить Киеву помощь США еще не поздно
Еще не поздно отправить Киеву военную помощь США, сообщил телеканалу MSNBC генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, задержка оказала негативное влияние на участие Украины в боевых действиях. Отмечается, что у России на протяжении месяцев гораздо больше боеприпасов, тогда как Киев испытывает недостаток в артиллерийских снарядах в соотношении 1 к 5 и даже 1 к 10 в зависимости от участка линии фронта.
Как отметил генсек, из-за нехватки средств ПВО Украина стала реже сбивать ракеты и беспилотники.
Ранее министры обороны стран НАТО согласились предоставить Украине больше ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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