Столтенберг: Страны НАТО должны срочно поставить Украине системы ПВО и снаряды
Ситуация на поле боя на Украине осложняется. Как пишет ТАСС, такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, в это связи страны блока должны срочно передать Киеву новые системы ПВО и снаряды, параллельно призвав сделать такие поставки обязательными.
«Задержки в поставках... позволят российским ракетам поразить большее число целей... а российским войскам вести наступление по всей линии фронта», - заключил он.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал западные страны поставить Украине больше средств ПВО для защиты, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru