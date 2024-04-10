Столтенберг: Страны НАТО должны срочно поставить Украине системы ПВО и снаряды

Ситуация на поле боя на Украине осложняется. Как пишет ТАСС, такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг: Удары Украины по военным целям в РФ за пределами зоны СВО законны

По его словам, в это связи страны блока должны срочно передать Киеву новые системы ПВО и снаряды, параллельно призвав сделать такие поставки обязательными.

«Задержки в поставках... позволят российским ракетам поразить большее число целей... а российским войскам вести наступление по всей линии фронта», - заключил он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал западные страны поставить Украине больше средств ПВО для защиты, сообщает RT.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияВооружениеУкраинаЙенс СтолтенбергНАТО

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