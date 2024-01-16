Столтенберг назвал конфликт на Украине войной на истощение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине превращается в «войну на истощение».

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Глава альянса призвал уделить внимание наращиванию запасов боеприпасов и запчастей.

«Этот конфликт сейчас становится войной на истощение», - сказал Столтенберг в интервью Bloomberg.

Президент Украины Владимир Зеленский в швейцарском Давосе заявил об отказе отказе от заморозки конфликта. Он признал, что получает предложения о начале переговоров с Москвой.

Президент России Владимир Путин назвал украинские власти «придуркам» за отказ от переговоров, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
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