Столтенберг: НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложения стран Африки по урегулированию украинского конфликта содержат идеи, которые могут быть реализованы. Он отметил, что диалог с африканскими странами будет продолжен, в частности на саммите «Россия - Африка», который пройдет в июле в Санкт-Петербурге.

При этом официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Евросоюз не поддержит мирный план африканских лидеров по урегулированию российско-украинского конфликта, если он будет предполагать его замораживание, передает «Радиоточка НСН».

