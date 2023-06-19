Столтенберг: НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине

Страны НАТО выступают против заморозки конфликта на Украине и мира на российских условиях, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Он также отметил, что саммит НАТО в Вильнюсе приведет Украину ближе к альянсу, предоставит ей многолетнюю программу военных поставок. При этом, по его словам, формальное приглашение Украины в альянс в июле не обсуждается.

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До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложения стран Африки по урегулированию украинского конфликта содержат идеи, которые могут быть реализованы. Он отметил, что диалог с африканскими странами будет продолжен, в частности на саммите «Россия - Африка», который пройдет в июле в Санкт-Петербурге.

При этом официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Евросоюз не поддержит мирный план африканских лидеров по урегулированию российско-украинского конфликта, если он будет предполагать его замораживание, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: nato.int
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