Столтенберг: НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине
Страны НАТО выступают против заморозки конфликта на Украине и мира на российских условиях, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.
Он также отметил, что саммит НАТО в Вильнюсе приведет Украину ближе к альянсу, предоставит ей многолетнюю программу военных поставок. При этом, по его словам, формальное приглашение Украины в альянс в июле не обсуждается.
До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложения стран Африки по урегулированию украинского конфликта содержат идеи, которые могут быть реализованы. Он отметил, что диалог с африканскими странами будет продолжен, в частности на саммите «Россия - Африка», который пройдет в июле в Санкт-Петербурге.
При этом официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Евросоюз не поддержит мирный план африканских лидеров по урегулированию российско-украинского конфликта, если он будет предполагать его замораживание, передает «Радиоточка НСН».
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