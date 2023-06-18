Путин показал парафированный стамбульский договор с Украиной

Глава государства также показал представителям африканских стран подписанный стамбульский договор с Киевом. Как отметил президент, договор с Украиной включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности.

Путин указал, что от переговоров отказался Киев, а не Москва.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция начиналась против действий Украины, а сейчас она превратилась в войну между Москвой и коллективным Западом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

