Путин показал парафированный стамбульский договор с Украиной
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине, сообщает ТАСС.
Глава государства также показал представителям африканских стран подписанный стамбульский договор с Киевом. Как отметил президент, договор с Украиной включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности.
Путин указал, что от переговоров отказался Киев, а не Москва.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция начиналась против действий Украины, а сейчас она превратилась в войну между Москвой и коллективным Западом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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