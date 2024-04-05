Столтенберг: НАТО не планирует направлять на Украину боевые подразделения
5 апреля 202405:37
Североатлантический альянс не намерен направлять на Украину боевые подразделения, сообщил в эфире Польского телевидения генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Однако он призвал усилить снабжение Киева вооружением.
Ранее генсек указал, что НАТО изучает вопрос о передачи Patriot Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru