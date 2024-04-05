Столтенберг: НАТО не планирует направлять на Украину боевые подразделения

Североатлантический альянс не намерен направлять на Украину боевые подразделения, сообщил в эфире Польского телевидения генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Однако он призвал усилить снабжение Киева вооружением.

Ранее генсек указал, что НАТО изучает вопрос о передачи Patriot Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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