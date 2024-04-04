Столтенберг: Россия может занять новые украинские регионы

Существует вероятность того, что Североатлантический альянс не сможет собрать достаточного количества оружия и боеприпасов для Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс - конференции по итогам заседания Совета Украина – НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств, передает ТАСС.

Столтенберг: НАТО не обсуждает ввод контингента на Украину

По его словам, в этом случае Россия сможет занять новые украинские регионы.

«Ситуация на поле боя сложная. Мы видим, как Россия идет вперед по всей линии фронта, мобилизовав больше сил», - подчеркнул генсек альянса.

Он призвал страны-члены НАТО в ближайшее время передать Украине больше различных вооружений.

Столтенберг добавил, что сейчас рассматривается вопрос о передаче Киеву большого числа систем Patriot.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бои на Украине нужны для безопасности НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: youtube.com/@NATONews
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