Столтенберг: Россия может занять новые украинские регионы

По его словам, в этом случае Россия сможет занять новые украинские регионы.

«Ситуация на поле боя сложная. Мы видим, как Россия идет вперед по всей линии фронта, мобилизовав больше сил», - подчеркнул генсек альянса.

Он призвал страны-члены НАТО в ближайшее время передать Украине больше различных вооружений.

Столтенберг добавил, что сейчас рассматривается вопрос о передаче Киеву большого числа систем Patriot.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бои на Украине нужны для безопасности НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



